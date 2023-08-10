Мобилизация в Украине продолжается, между тем мужчину обвиняли в уклонении от призыва на военную службу.

По материалам дела мужчину признали годным к военной службе во время мобилизации в Украине, однако тот не прибыл в призывной пункт.

Обвиняемый свою вину объяснил.

После того, как мужчина получил повестку о отправке в воинскую часть, он не приехал, потому что якобы не имел денег на проезд.

Также он добавил, что из-за предварительного заключения он ошибочно считал, что вообще непригоден к военной службе в период мобилизации в Украине.

Один из свидетелей в суде сообщил, что в нецензурной форме призывник заявил об отказе от прохождения службы по мобилизации в Украине. Потому решили направить материалы в полицию.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины. Ему назначено три года лишения свободы, однако он уволен с испытанием испытательного срока один год.

"Не повезло... Некоторых на бусике увозят бесплатно, не надо искать деньги на проезд",

"Хорошо, что в Одессе такие бережные работники ТЦК – бесплатно довозят",

"Поэтому добрые люди из тцк сразу упаковывают в бус",

"Ждем новость: на Волыни мужчина украл 12 гривен у бывшей чтобы доехать до военкомата", - шутят в комментариях украинцы.

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