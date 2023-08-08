Украинским гражданам продолжает оказываться денежная помощь. Некоторые украинцы вообще могут получить до 100 тысяч гривен денежной помощи. Об этом более подробно сообщили в Минагрополитики и рассказали, кто может рассчитывать на получение выплат.

В частности, украинцам, понесшим убытки в результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции, будет выплачена денежная помощь за потерянный урожай. Денежная помощь будет предоставляться единовременно, но для ее получения необходимо подтвердить право собственности на земельный участок. Размер компенсации будет составлять 3 318 гривен за одну сотку земли, на которой потерян урожай.

Министерство пояснило, что денежная помощь будет предоставляться физическим лицам Николаевской и Херсонской областей, имеющим в собственности земельный участок для индивидуального садоводства или личного крестьянского хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

Важным моментом является то, что размер денежной помощи ограничен – до 20 соток в Николаевской области (максимальная сумма – 66 360 грн) и до 30 соток в Херсонской области (максимальная сумма – 99 540 грн). Ущерб, превышающий эти лимиты, не будет компенсироваться.

Для получения помощи необходимо подтвердить право собственности на земельный участок и подать заявление до 1 сентября 2023 года. Предоставление компенсации является важной мерой по поддержке пострадавших от подрыва плотины и будет способствовать восстановлению сельскохозяйственной деятельности и жизнедеятельности на нарушенных территориях.

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