В Черниговской области две девочки утонули в реке Десна.

Спасатели обнаружили тело второй девушки, которые утонули в реке Десна на Черниговщине.

Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 5 августа.

5 августа в 14:23 в Черниговской области в реке Десна было обнаружено и поднято на поверхность тело девушки 2007 года рождения, которая вместе с подругой утонула около 19:00 04 августа 2023 года.

Поиски второй девушки продолжались с 4 по 7 августа.

Для проведения поисковых работ привлечены 45 человек, 11 единиц техники, 2 лодки и 2 беспилотника, из которых от ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области 29 человек личного состава, 6 единиц техники, 1 лодка и 2 БпЛа.

Так, сегодня стало известно, что в Черниговской области нашли тело второй девушки, которая утонула в реке Десна.

7 августа утром было обнаружено тело второй девушки, утонувшей во время купания 4 августа. Тело девушки было изъято спасателями и передано правоохранителям.

С семьями погибших все дни поисков работали психологи.

Спасатели еще раз обращаются к родителям - нужно постоянно напоминать детям правила поведения на водоемах и не оставлять их без присмотра, даже если они умеют хорошо плавать.

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