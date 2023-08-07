Россия ударила двумя ракетами по жилому дому Покровска, что находится в Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины.

"Должны остановить российский террор. Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", - заявил президент.

Стоит отметить, что известно уже о жертвах. На месте работают спасатели.