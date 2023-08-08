"ПриватБанк" - один из самых популярных банков в Украине, обслуживающий миллионы граждан. Несмотря на эту популярность некоторые клиенты сталкиваются с определенными трудностями при пользовании его услугами. Один из негативных отзывов о деятельности "ПриватБанк" был опубликован на специализированном веб-сайте Министерства финансов.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что с ее карты мошенники списали около четырех тысяч долларов. Это было сделано девятью платежами в течении 15 минут. Украинка подала в "ПриватБанк" заявки на возвращение денег. Их должны были обработать в течении 120-ти дней, но вместо этого заявки были закрыты якобы в связи с тем, что перевод денег прошел "честно и с подтвержденим по 3DSecure".

При этом украинка говорит, что на карте у нее стояли лимиты, но когда мошенники списывали средства, то лимиты не помогли защитить карточку "ПриватБанк". Ей пришло единственное уведомление, когда уже закончились средства на карте, ведь их все украли мошенники. Потому женщина даже не успела заблокировать карточку.

"Пообщавшись некоторое время с разными менеджерами, оказалось, что такое случается часто и банк об этом знает, однако не может ничего с этим поделать (или все же не хочет?). ПриватБанк, если вы все же не можете защитить права и средства своих клиентов, могли хотя бы предупреждать их о том, что в вашей системе дыра. Худший опыт, никому не рекомендую пользование этим банком", - дополнила клиентка "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.