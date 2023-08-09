Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, что делать, если после военно-врачебной комиссии пообещали отсрочку, однако вручили повестку.

Мобилизация в Украине будет продолжаться, а значит, необходимо знать, как действовать в разных ситуациях, которые могут сложиться.

Адвокат Роман Симутин рассказал, что делать если ВПК дала отсрочку, однако все равно вручили повестку. В частности, адвокат привел пример, произошедший недавно: при вручении повестки мужчина явился в ТЦК, он хотел подать заявление с документами, что мать – инвалид 2 группы.

"Ему пробежались по ушам и сказали, что заявление примем только после прохождения им ВЛК. Он решил убедиться и позвонил по телефону в областной ТЦК, где его заверили в том же", - рассказывает Симутин о ситуации во время мобилизации в Украине.

Однако мужчина, пройдя ВЛК в разгар мобилизации в Украине, с выводом «здоровый», попросил принять документы, заключение взяли, а документы – нет.

Взамен выдали повестку на отправку.

"Здесь есть два варианта. Первый: срочно писать жалобу в областной ТЦК – к чему я больше склонен или обращаться в суд. Второй: после мобилизации – сразу писать рапорт на увольнение", - сообщил Роман Симутин, как поступить в таком случае в разгар мобилизации в Украине.

Также адвокат добавил, что ни в одном законе, постановлении или даже приказе нет ссылки об обязательности прохождения ВЛК, если имеете право на отсрочку, а также то, что заявление принимают только после ВЛК.

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