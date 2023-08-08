Вадим Денисенко, недавно выразивший идею закрыть границы для мужчин еще на три года после завершения войны, опубликовал еще одно сообщение на эту тему. Теперь он прогнозирует выезд миллиона мужчин после войны и "запугивает" мигрантами из Азии.

Об этом эксрадник главы МВД и директор Института будущего написал на своей Facebook-странице.

Денисенко назвал свое предложение "одним из кардинальных вариантов", который, по его словам, не является единственным или единственным правильным. Он, выступая в качестве исполнительного директора Украинского института будущего, заметил, что желал инициировать дискуссию, но в результате "это свелось к реакции "сам дурак"".

Он поделился: "После войны мы столкнемся с тремя возможными сценариями. Первый – это территория с небольшим количеством населения под названием Украина. Второй – мы можем рассматривать вариант завоза по крайней мере 2 миллионов человек из Азии. Третий – это тот вариант, который я выразил" .

По его словам, реакция общества на его идеи указывает на то, что общественность не готова к глубокой дискуссии, а предпочитает "хайпу, негативное направление и быстрые изменения в разговоре о других темах".

После множества негативных отзывов под сообщением Денисенко ограничил его комментирование. Хотя своими комментариями украинцы делятся в сети, где могут оставлять свои реакции. Новый пост еще больше возмутил общественность:

"Верните сначала своих отпрысков", "Негодяй! Своего сына вывез за границу, а для чужих детей, вернувшихся из-за границы защищать Украину и всех украинцев, кто сейчас на поле боя и в окопах, это чудовище мечтает о концлагере после победы" , "Семьи должны быть вместе, а власть должна сделать условия доброкачественные для жизни, а не насильно решать за людей", "А почему не сделать лучшие условия для жителей Украины, чтобы они не только не покидали свою страну, но и возвращались те , что за границей", "Строим концлагерь?".

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