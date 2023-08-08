Позитив добавил, что каждый имеет право на свою индивидуальность, и обвинения в дискриминации или навязывании мнения не соответствуют его намерениям.

Телеведущий Владимир Остапчук вместе с украинским певцом Позитивом (Алексей Завгородний) попали в серьезный скандал из-за своих слов о женщинах.

В своем аккаунте в Instagram, Позитив пояснил, что его слова являлись личным мнением и не преследовали цель навязать это мнение другим. Он подчеркнул, что его намерения не включали в себя оскорбление кого-либо.

Позитив также отметил, что обсуждая вопрос депиляции в рамках какого-то шоу, он просто выразил свою индивидуальную точку зрения. Позитив еще подчеркнул, что каждый имеет свои собственные предпочтения, и он уважает это. Артист подчеркнул важность свободы выражения мнений и считает неправильным осуждать людей за их личные взгляды и предпочтения.

Позитив добавил, что каждый имеет право на свою индивидуальность, и обвинения в дискриминации или навязывании мнения не соответствуют его намерениям. Таким образом, Позитив выразил надежду на понимание и уважение к личным взглядам каждого человека.

Однако после скандальных слов Позитива и Остапчука о том, что женщина не может выглядеть максимально привлекательно, если не побереется, украинцы были крайне возмущены, подметив: это уже не личное мнение, а оскорбление.

«А кенселить за выступления на российских корпоративах можно?; эти ваши видео-оправдания жалки. нужно думать перед тем, как что-то говорить, а не оправдываться; Если вы считаете, что депиляция была единственным проблемным высказыванием в том эфире, то у меня для вас есть новости;

На фронте девушкам это скажете? мужчина не может быть 10/10 если он рассказывает женщинам как им распоряжаться СВОИМ телом и что делать Ок, а что не ок; Бедные мальчишки не вывозят хейту. Несите ответственность за свои слова и мизогинию» - высказались украинцы.

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