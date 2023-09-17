После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться и избежать ответственности перед законом.

В Херсоне служба безопасности задержала еще одного коллаборанта, который активно помогал российским оккупантам проводить жестокие репрессии против местных жителей во время периода оккупации города. Детали о его преступлениях рассказала пресс-служба СБУ.

Этот злоумышленник, житель областного центра, добровольно вступил в сотрудничество с российскими захватчиками после захвата региона. Подписав "присягу гражданина рф", его назначили "младшим инспектором" в местной оккупационной тюрьме под названием "изолятор №1".

Во время этого "служебного долга" он перевозил похищенных украинцев в камеры оккупационной тюрьмы, где активно участвовал в практиках поломки психики и пытил пострадавших. Установлено, что злоумышленник подвергал украинских заложников физическому насилию, лишал их личных вещей и на долгий период оставлял без пищи и воды, часто угрожая их убийством.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться и избежать ответственности перед законом. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска в его доме были обнаружены:

оккупационный "пропуск", позволявший беспрепятственно проезжать российские блокпосты;

"выписка из приказа" о его "назначении" в состав захватнического органа;

"справка" о включении в администрацию российской застенки;

подписанная им "присяга" на верность агрессорской стране и заявление на получение гражданства РФ.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.