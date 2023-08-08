В Соломенском районе Киева руководителю КП и подрядчику сообщено о подозрении.

Руководитель киевского КП подозревается в хищении 4,7 миллиона долларов на ремонте дорог.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, правоохранители разоблачили руководителя столичного коммунального предприятия и подрядчика в хищении 4,7 млн ​​гривен на ремонте дорог в Соломенском районе Киева.

Между коммунальным предприятием и подрядной организацией был заключен договор о проведении строительных работ по ликвидации аварийной ямочности.

Кроме того, по осуществлению текущего ремонта по бульвару Чоколовскому в Соломенском районе Киева на общую сумму около 19 млн гривен.

На основании актов приемки выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю были перечислены средства из киевского бюджета.

По результатам расследования руководителю КП сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Подрядчику объявили подозрение по ч. 5 с. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (присвоение средств в особо крупных размерах в условиях военного положения и служебный подлог).

Известно, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер.



Следственные действия продолжаются.

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