Эксперты уверены, что очевидно цены на арбузы изменятся в ближайшем будущем.

Одесская область взяла на себя задачу обеспечить украинцев арбузами, поскольку многие поля в Херсонской области сейчас находятся под угрозой из-за мин, оккупации или затопления. В Украине начался сезон арбузов, но их цены остаются достаточно высокими.

Цены арбузов в августе могут измениться - это рассказала научный сотрудник Инна Сало.

Она подчеркнула, что практически 93% украинских арбузов выращиваются частными хозяйствами, что составляет примерно 0,4 миллиона тонн, из которых часть идет на продажу.

Эксперты уверены, что очевидно цены на арбузы снизятся в августе-сентябре. Однако, насколько сильно – трудно предсказать из-за неуверенности погодных условий. В этом году наблюдаются значительные колебания, влияющие на производство и после этого цены.

Также важный фактор – цены на топливо, поскольку логистика значима для этой ягоды. По прогнозам ученых Института аграрной экономики, цены на арбузы в августе могут составить в среднем около 30 гривен за килограмм.

В супермаркетах Украины арбузы доступны от 24,95 гривен за килограмм, такая цена может быть найдена в сети супермаркетов АТБ. Стоит отметить, что эти арбузы выращены в Украину, а не импортированы. В продуктовых магазинах, в частности, в Киеве, цены на эту ягоду стартуют от 30 гривен.

Источник: 24 канал.

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