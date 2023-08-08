Правоохранительные органы осуществили задержание черкащанина, который планировал оказать помощь близким военнослужащего в освобождении его из плена, однако вместо этого совершил обман. Подробности сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Сотрудники следственного управления ГУНП в Черкасской области совместно с коллегами по УСБУ в Черкасской области обнаружили неправомерную деятельность 36-летнего жителя Черкасс.
Выяснилось, что подозреваемый выдавал себя за представителя сил обороны и обещал помочь жене военнослужащего включить мужа в список военнопленных для дальнейшего обмена со страной-агрессором, а также освободить его из плена. За это он потребовал у женщины деньги, воспользовавшись бедой украинки. При этом мужчина планировал взять деньги у женщины и скрыться.
Правоохранители произвели задержание мужчины, когда тот получал часть данной суммы в размере 40 000 гривен.
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Задержанному было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления согласно части 3 статьи 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусмотрено возможное наказание до восьми лет лишения свободы, а также конфискация имущества.
Следствие осуществляется Черкасской областной прокуратурой, а расследование продолжается.
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