Во Львовской области 22-летний мужчина залез в церковь через окно.

Вор залез в церковь через окно и похитил пожертвования.

Сообщается, что злоумышленник похитил около 200 тыс. грн, а кража произошла во время богослужения.

Как рассказали в полиции Львовщины, мужчина залез в храм через окно около 12:00 во время богослужения.

После того, как он прихватил с собой большую сумму пожертвований – скрылся. Священник храма обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители оперативно, почти через два часа установили и задержали 22-летнего жителя райцентра, который мог совершить кражу.

Муж ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.

В настоящее время готовится подозрение за совершенное воровство (ч.4 ст.185 УКУ).

Известно, что виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В полиции не разглашают точную сумму денег, которые вор похитил из церкви. Однако, по данным "Захід нет", речь идет о 200 тыс. грн в разных валютах.

Кстати, недавно стало известно, что 31-летний житель города Кривой Рог, временно находившийся во Львовской области, обеспечивал "клиентов" документами для пересечения границы во время действия военного положения.

Мужчины были задержаны на Львовщине, при попытке очередного незаконного трансфера.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 332.

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