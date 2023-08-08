С поличным поймали народного депутата, который за 85 тыс. долл. «продавал» землю.

Служба безопасности из НАБУ разоблачила действующего народного депутата Украины на масштабной коррупции.

Как сообщает пресс-служба СБУ, за деньги депутат пообещал бизнесмену предоставить государственные земельные участки Национальной академии аграрных наук Украины.

Преступная деятельность нардепа была разоблачена, его поймали «с поличным» при получении первой части харабя в размере 85 тыс. долларов.

Начавшегося по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.

Продолжается расследование, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источники издания "Украинская правда" сообщают, что на взятке поймали народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Напомним о хищении 4,7$ на ремонте дорог: новый коррупционный скандал разгорается в Киеве.

Руководитель киевского КП подозревается в хищении 4,7 миллиона долларов на ремонте дорог.

Между коммунальным предприятием и подрядной организацией был заключен договор о проведении строительных работ по ликвидации аварийной ямочности.

На основании актов приемки выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю были перечислены средства из киевского бюджета.

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