Служба безопасности из НАБУ разоблачила действующего народного депутата Украины на масштабной коррупции.
Как сообщает пресс-служба СБУ, за деньги депутат пообещал бизнесмену предоставить государственные земельные участки Национальной академии аграрных наук Украины.
Преступная деятельность нардепа была разоблачена, его поймали «с поличным» при получении первой части харабя в размере 85 тыс. долларов.
Начавшегося по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
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В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.
Продолжается расследование, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Источники издания "Украинская правда" сообщают, что на взятке поймали народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.
Напомним о хищении 4,7$ на ремонте дорог: новый коррупционный скандал разгорается в Киеве.
Руководитель киевского КП подозревается в хищении 4,7 миллиона долларов на ремонте дорог.
Между коммунальным предприятием и подрядной организацией был заключен договор о проведении строительных работ по ликвидации аварийной ямочности.
На основании актов приемки выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю были перечислены средства из киевского бюджета.
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Как сообщала Politeka, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.
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