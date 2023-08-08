Скандалы вокруг закупок для военных и других государственных структур в Украине не утихают. На этот раз стало известно о закупках для оккупированной станции ЗАЭС. После захвата российскими кафирами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) наблюдается большое количество закупок для станции на сумму сотен миллионов гривен.

Информация о тендерах появилась на специализированном сайте " Prozorro ".

Так, "Энергоатом" объявил о проведении 214 тендеров на общую сумму 566 млн. грн.

В частности, "Энергоатом" уже подписал контракт на приобретение 3021 пары ботинок на сумму 3 млн грн. Это означает, что стоимость одной пары превышает 1000 грн. Этот тендер был проведен в июле 2022 года, и получателем Запорожской АЭС, которая тогда находилась под оккупацией.

Та же обувь продается за 475 грн в магазине "Эпицентр" (по сравнению с 1020 грн в тендере) и за 630 грн за утепленную версию (по сравнению с 1140 грн в тендере).

Кроме того, были объявлены другие тендеры:

210 млн грн на организацию персонала станции;

28 млн. грн. на услуги по охране территории, зданий и сооружений ЗАЭС от пожаров;

12,5 млн. грн. на проведение государственной экспертизы документации.

Некоторые тендеры так и не прошли. "Среди них можно найти, например, картофель за 32 грн/кг и муку за 28 грн/кг. Возникает вопрос, кто нажился на этих закупках?"

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