8 августа в Бучанское управление полиции Киевщины обратилась украинка.
Как сообщает полиция Киевщины, женщина сообщила о возгорании автомобилей Mitsubishi и Kia, принадлежащих членам ее семьи в селе Мирча.
"К счастью, владельцы вовремя заметили пожар, и огонь частично повредил имущество", - говорится в сообщении.
Полицейские оперативно разыскали поджигателя. Злоумышленником оказался 23-летний родственник заявительницы.
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Парень признался, что совершил поджог из-за конфликта в семье.
По факту умышленного повреждения чужого имущества было начато досудебное расследование [ч. 2 ст. 194 УК].
Известно, что фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, трагедия унесла жизни работников ЖКХ в Киевской области.
В Белоцерковщине несчастье произошло с двумя работниками жилищно-эксплуатационной конторы.
Как сообщили в полиции Киевщины, о потерявших сознание мужчинах их проинформировали медики.
Сообщается, что двое слесарей выполняли работы в канализационном колодце поселка Исследовательское.
"К сожалению, по приезду медики констатировали смерть обоих мужчин. Причина трагедии будет известна после выводов экспертов", – говорится в сообщении.
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