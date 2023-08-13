8 августа в Бучанское управление полиции Киевщины обратилась украинка.

Как сообщает полиция Киевщины, женщина сообщила о возгорании автомобилей Mitsubishi и Kia, принадлежащих членам ее семьи в селе Мирча.

"К счастью, владельцы вовремя заметили пожар, и огонь частично повредил имущество", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно разыскали поджигателя. Злоумышленником оказался 23-летний родственник заявительницы.

Парень признался, что совершил поджог из-за конфликта в семье.

По факту умышленного повреждения чужого имущества было начато досудебное расследование [ч. 2 ст. 194 УК].

Известно, что фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия унесла жизни работников ЖКХ в Киевской области.

В Белоцерковщине несчастье произошло с двумя работниками жилищно-эксплуатационной конторы.

Как сообщили в полиции Киевщины, о потерявших сознание мужчинах их проинформировали медики.

Сообщается, что двое слесарей выполняли работы в канализационном колодце поселка Исследовательское.

"К сожалению, по приезду медики констатировали смерть обоих мужчин. Причина трагедии будет известна после выводов экспертов", – говорится в сообщении.

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