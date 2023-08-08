Максим Байда имеет третью группу инвалидности и легкую генетическую умственную отсталость, но его признали годным к службе.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), состоявшейся для парня с инвалидностью, было установлено, что его можно признать пригодным для военной службы. Однако общественные активисты прилагают усилия, чтобы спасти от мобилизации Максима Байду из Винницкой области.

Максим Байда имеет третью группу инвалидности и легкую генетическую умственную отсталость. В определенных ситуациях, когда он стряхивает, может терять речь, а влажная погода усложняет ему движения, ведь болят кости. Когда его мучает сильная боль, мать парня кормит его ложкой и сопровождает в туалете.

После окончания срока действия приписного свидетельства Байды обратились в военкомат, где были направлены на ВЛК. Несколько врачей выразили мнение, что Максим пригоден к военной службе. Об этом свидетельствуют документы от хирурга, невропатолога, терапевта и ЛОР. Они объяснили матери парня, что если есть руки и ноги, то можно определить его пригодность.

Общественный деятель из Винницы, Галина Верещага делает все, чтобы парня не мобилизовали. Однако врачи обвиняют ее и мать Максима в развертывании этого события.

Виталий Черный, главный врач Шаргородской городской больницы, где проходила ВЛК для Максима, утверждает, что медицинское освидетельствование было проведено должным образом.

Ситуация, когда врачи определили лицо с инвалидностью как пригодное к военной службе, возникла из-за того, что врачи спрашивали Максима, есть ли у него жалобы. Поскольку он не указал ни на какие, то специалисты поставили соответствующие отметки, не беря в рассчет других медицинских аспектов.

По словам Виталия Черного, главы медицинской комиссии, решение о пригодности или непригодности Максима к военной службе будет принято только после анализов и всех результатов обследования.

Источник: ТСН.

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