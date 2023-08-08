Раскрыта преступная группировка, занимавшаяся махинациями на фондовой бирже. В нее входит бывший нардеп.

Как сообщает прессслужба МВД, злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Это позволяло получить выплату инвестиционной прибыли, не подлежащей налогообложению. Незаконные доходы фигуранты получали через подконтрольный банк.

Правоохранители провели обыски в помещении банка и сообщили о подозрении участникам фондового рынка.

Теперь о подозрении сообщили бывшему депутату, возглавлявшему комитет по вопросам финансовой политики. В "схеме" он получил 20 млн грн незаконной прибыли.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Отметим, что следствие не называет имена фигурантов, однако, как стало известно изданию "Телеграф" , речь идет о нардепе Руслане Демчаке. Другими участниками махинаций являются профессиональные участники фондового рынка и физлица.

Демчак с 2014 года был народным депутату 8-го созыва. Избран от партии "Блок Петра Порошенко" по округу №18 (Винницкая область). Он занимал должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности.

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