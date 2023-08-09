Один из пользователей опубликовал видео, на котором видно, как мужчине был продан билет на женский вагон поезда "Укрзализныця" в кассе на вокзале, но в вагон не пустили.

Недавно "Укрзализныця" ввела специальные женские купе в своих поездах, но в результате возникли неприятные инциденты, о которых все чаще начинают сообщать украинцы. Автор блога "Железные магистрали" Олег Васильев в Facebook описал одну такую ​​ситуацию, которая произошла на днях.

По словам блоггера, чаще всего возникают недоразумения, когда у мужчин есть билеты на вагон "Укрзализныця" со специальными местами для женщин. Встречаются ситуации, когда из-за отсутствия свободных мест в смешанных вагонах мужчины приобретали билет на женский вагон.

Один из пользователей опубликовал видео, на котором видно, как мужчине был продан билет на женский вагон поезда "Укрзализныця" в кассе на вокзале. До сих пор неизвестно, как такое могло произойти.

Однако проводница поезда "Укрзализныця" отказала мужчине в поездке, закрыв перед ним дверь с объяснением, что "в женском вагоне он не может находиться". Это вызвало удивление пассажира, и он пытался разрешить ситуацию мирным путем, но не смог избежать конфликта.

"Вы не имеете права отказать мне в проезде. Не разговаривайте со мной так", - говорил мужчина проводницы поезда "Укрзализныця".

В комментариях украинцы разбились на два лагеря. Одни защищали пассажира, а другие железную дорогу:

"В условиях дефицита вагонов в военное время это скорее умышленный вред пассажирам со стороны железной дороги", "Ожидаемый бардак... билетов нет на поезд, а в женском свободные места пусты.... бред конечно", "При чем здесь проводник к кассе? Проводник не регулирует их деятельность", " Почему начальник поезда что-то кому-то виноват, если касса билет продала?".

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