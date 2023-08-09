Размер дополнительных выплат к пенсии будет варьироваться от 450 до 3100 гривен в зависимости от категории лиц.

Определенная категория пенсионеров получит дополнительную денежную выплату к пенсии в августе, однако другие лица могут быть вынуждены обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Согласно этому постановлению Кабмина от 21.07.2023 № 754, размер выплат к пенсии будет варьироваться от 450 до 3100 гривен в зависимости от категории лиц:

Выплаты к пенсии могут получить участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – получат 450 гривен . Также выплаты к пенсии могут получить члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и жертв нацистских преследований, имеющих статус по закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – получат 650 гривен. Также на доплаты к пенсии имеют право участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания – получат 1 грн. Лица с особыми заслугами перед Родиной получат 3100 гривен. Лица с инвалидностью от войны и бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания получат от 2900 до 2700 гривен в зависимости от группы инвалидности.

Эти выплаты к пенсии являются частью мер по социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований, установленных соответствующим законодательством.

Людям, получающим пенсию, выплаты будут произведены автоматически, без необходимости лично обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

Но обратиться в ПФУ для получения выплат к пенсии нужно лицам, не состоящим:

на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получателей пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке;

на службе в силовых министерствах и ведомствах, учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Источник: На Пенсии .

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