Украинский боксер как раз готовился к своему дебюту в профессиональном боксе, но не суждено.

Трагическая новость всколыхнула Украину. В частности, украинский боксер Никита Бабич трагически погиб перед дебютным боем в профе. Трагедия произошла 5 августа в селе Пуховка, расположенном в Броварском районе Киевской области.

Стало известно, что 18-летний украинский боксер Никита Бабич умер во время плавания на местном озере.

По информации местных СМИ, во время отдыха на озере спортсмена неожиданно поразила судорога, после чего он утонул. Тело боксера было обнаружено в понедельник, 7 августа.

"О смерти спортсмена стало известно в понедельник, когда было обнаружено его тело. Просто ужас...", - добавили журналисты.

Никита Бабич, учившийся под руководством тренера Арсена Бабаяна, готовился к своему дебюту в профессиональном боксе. Планировалось, что 12 августа он должен был впервые выйти на ринг в поединке против другого новичка Михаила Хайнутдинова на турнире от Top Boxing Generation в Броварах.

Этот турнир стал важным событием для украинского бокса, поскольку это первое международное соревновательное мероприятие в Украине со времени начала конфликта.

В комментариях к этой трагической новости украинцы выражают слова соболезнования и поддержки семье погибшего спортсмена: "Увы, такой молодой. Соболезнования родным", "Очень жаль", "Земля ему пухом".

Источник: LuckyPunch.

Последние новости Украины:

Напомним, что в Кривом Роге водитель "случайно" сбил беременную женщину.

Кроме того Politeka писала, ряд трагических аварий всколыхнул Одесщину.

Также Politeka сообщала, что многотонный зерновоз попал в аварию в Одесской области.