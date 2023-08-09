На днях за митрополита УПЦ МП "Пашу Мерседеса" внесли залог в размере 33,3 миллиона гривен, после чего его освободили из-под стражи, согласно решению Соломенского районного суда Киева.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, этот вид меры пресечения якобы не повлияет на справедливое рассмотрение дела бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в суде. В Службе безопасности подчеркнули, что освобождение из-под стражи после внесения залога не освобождает его от уголовной ответственности.
Суд назначил митрополиту УПЦ МП Павлу несколько обязанностей:
- использовать электронное средство контроля;
- не покидать село Вороньков Киевской области без предупреждения следователя (за исключением ситуаций, угрожающих жизни и здоровью);
- посещать следователя, прокурора, судью по этому уголовному производству по первому требованию;
- воздерживаться от контактов с потерпевшими и свидетелями.
Расследование в уголовном производстве в отношении Паши Мерседеса завершено. Ранее следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).
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В СБУ добавили, что всего за время полномасштабной войны рф против Украины открыто 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, включая архиереев УПЦ МП.
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