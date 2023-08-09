Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили на территории Житомирской области агентку главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как ГРУ).

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленницей оказалась переселенка из Донецкой области, переехавшая в Житомирскую весной этого года. Она занималась сбором информации о расположении военных баз, где производится ремонт тяжелого вооружения Вооруженных Сил Украины, в том числе иностранного производства.

Она сама после переезда обратилась к российским спецслужбам и предложила свою помощь. Для этого предательница стала активно публиковать антиукраинские посты в запретной социальной сети "Одноклассники". Один из контактеров, оказавшийся представителем российской военной разведки, предложил женщине негласное сотрудничество в пользу рф.

За успешное выполнение задач предательнице обещали предоставить российский паспорт и помочь с переездом в россию. Сначала она передавала собранную информацию через закрытые чаты мессенджера, а позже куратор перевел ее на общение с помощью зашифрованного канала электронной почты.

За несколько дней до попытки выезда в рф через другую страну предательницу задержали сотрудники СБУ. В ходе обысков по месту жительства были обнаружены мобильные телефоны, которые злоумышленница использовала для общения с врагом.

Фигурантке сообщили о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей, ей светит пожизненное заключение.

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