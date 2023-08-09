Разблокировать карту не получается, не смотря на кучу документов, которые клиентка "ПриватБанк" предоставляла.

"ПриватБанк" является известным банком, обслуживающим массу украинцев. Несмотря на это, некоторые клиенты сталкиваются с определенными трудностями, используя его услуги. Один из отрицательных отзывов о "ПриватБанке" был размещен на специализированном веб-сайте Минфин.

Украинка рассказала, что находится в декретном отпуске и открыла банковскую карточку "ПриватБанк", чтобы получить пакет помощи на младшего ребенка. Другие социальные выплаты она получала на карточку "ОщадБанк".

Для удобства переводила оттуда деньги на карточку "ПриватБанк", туда же деньги присылал ее муж. Общий оборот по карте не привышал семи тысяч. Но карту неожиданно заблокировали.

Разблокировать карту не получается, не смотря на кучу документов, которые клиентка "ПриватБанк" предоставляла: сбрасывала справки, заполняла бланки заявления, но ничего не помогло разблокировать счет. Вместо этого на почту приходили новые формы и список необходимых документов для востановления карты "ПриватБанк".

"Уже достало, решила, что обслуживание в этом банке не стоит беготни по всем социальным инстанциям для сбора бумажек и спросила, что должна сделать для закрытия счетов "ПриватБанк". Получила ответ, что я не могу даже закрыть счета в этом банке!!! Пока сам банк не разорвет со мной деловые отношения. Это 0 из 10, а специалисты поддержки вообще зашквар. Ошибки, игнор и все…", - отметила клиентка "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.