Правоохранители проводят обыски у бывшего нардепа-регионала Владимира Макеенко по делу об отмывании более 500 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят обыски в особняке и офисе бывшего народного депутата, который ранее был заместителем председателя фракции "Партии регионов". Об этом сообщили в СБУ и ГБР. Речь идет о Владимире Макеенко.

Правоохранительные органы проверяют возможную причастность экс-нардепа к процессу легализации прибыли, полученной незаконным путем, на общую сумму более полумиллиарда гривен. Кроме того, СБУ проверяет информацию об уклонении фигуранта от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов на сумму более 63 миллионов гривен.

Следственные действия осуществляются в помещениях руководителей компаний, контролировавшихся Макеенко, в том числе зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. По данным расследования, именно через эти коммерческие структуры могли проходить процессы легализации финансов, полученных неофициально.

Продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Владимиру Макеенко грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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