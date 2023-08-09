Украина рассматривает возможность установки штрафов за использование российской музыки в общественных местах. Эти планы связаны не только с отказом от русского культурного контента, но и с поддержкой национальной музыкальной сцены. Об этом говорится в законопроекте №9547.

Закон, вносящий изменения в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта страны-агрессора, был принят 19 июня 2022 года.

Такие шаги необходимы для предотвращения распространения сепаратистских настроений через культурный контент. Согласно статье 15 Закона Украины "О культуре", также запрещено публично исполнять фонограммы, видеограммы и показывать музыкальные клипы при участии жителей России.

Проблема заключается в отсутствии эффективного наказания за такие действия в законодательстве и каких-либо штрафов. К примеру, если между гражданами возникает конфликт из-за воспроизведения русской музыки, полиция может составить административный протокол только при наличии всех необходимых оснований.

Поэтому предлагается установить штрафы, чтобы наказать нарушителей. Следовательно, за публичное исполнение, демонстрацию, показ и другие действия по музыкальным фонограммам, видеограммам, музыкальным клипам и т.п., которые запрещены, предлагается ввести следующие штрафы:

штрафы от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5,100 до 8,500 гривен);

за повторное нарушение штраф – от 1,000 до 1,500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17,000 до 25,500 гривен).

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.