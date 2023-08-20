Уже началось обучение учителей, чтобы они могли компетентно преподавать эту дисциплину.

В школах введут с сентября новый предмет для детей, который будет полезен и в милитарной, и в повседневной жизни. О нем подробнее рассказал глава МОН Оксен Лисовый. На новом уроке дети получат знания о медицинской помощи, топографии и работе с симуляторами дронов.

В частности появится оновленный предмет "Защита Украины", его модернизируют и приобщат к сегодняшним реалиям.

Оксен Лесной сделал комментарий по поводу обновлений в дисциплине. Он указал, что сейчас больший акцент делается на практической составляющей домедицинской подготовки, чтобы обеспечить больше практики.

Также в программу включена инженерия, в частности управление и сборка беспилотных аппаратов, таких как дроны и квадрокоптеры, а также аспекты минной безопасности. Считается, что эти элементы имеют большое значение в современных условиях, поскольку существует угроза минирования, и знание этих аспектов очень важно для детей.

Также в программе предусмотрено изучение ориентировки в пространстве, в частности, топографии. Эти компоненты заний пригодятся детям и могут спасти им жизни в современных реалиях.

Министр также поделился информацией о процессе реализации проекта и обучении учителей, чтобы они могли компетентно преподавать эту дисциплину. В частности, привлечены общественные организации, имеющие опыт в обучении управлению дронами, тактической медицине и другим важным вещам.

Источник: Сніданок з 1+1.

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