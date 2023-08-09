Чиновник Министерства обороны допустил убытки из государственного бюджета более чем на 15 миллионов гривен.

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины объявили о подозрении должностному лицу Министерства обороны, из-за действий которого государство понесло убытки в размере более 15 млн гривен во время ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным расследования, в 2017 году одно из частных предприятий выиграло тендер на строительство дороги на территории военного городка. Однако, в нарушение условий сделки, эта компания требовала сразу получить 70% от общей суммы за будущие работы.

Военная часть обратилась в Министерство обороны с просьбой разрешить авансовые выплаты, и указанное должностное лицо, не соблюдая свои полномочия, предоставило разрешение на это.

В результате частная компания получила более 15 миллионов гривен предоплаты, но не выполнила никаких работ. Полученные средства руководство предприятия присвоило себе и потратило по своему усмотрению.

Чиновник Минобороны подозревается в небрежном отношении к службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до 7 лет заключения.

Ранее сообщалось, что суд арестовал военкома, которого ГБР разоблачило в организации схем обогащения для своего окружения. Занимая должность руководителя Запорожского ОТЦК и СП, должностное лицо незаконно направило приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач. В результате военнослужащим, не участвовавшим в боях, были начислены безосновательные выплаты в сумме 981,3 тыс. гривен.

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