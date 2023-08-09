Алексей Тандыр пытался заменить биоматериалы для анализа на содержание алкоголя в организме.

Судья Алексей Тандыр, под влиянием алкоголя совершивший смертельное ДТП на блокпосте на въезде в Киев, пытался подработать результаты экспертизы, чтобы избежать обнаружения в его организме алкоголя.

Прокуратура установила, что он передавал для анализа воду и слюну вместо мочи - то есть, сделает все лишь бы не сидеть за решеткой. Суд решил оставить Тандыра под стражей до 26 августа.

"В ходе судебного заседания прокурор подтвердил, что Алексей Тандыр пытался заменить биоматериалы для анализа. Он прочитал заключение экспертов", – сообщается в СМИ.

Ранее адвокат семьи погибшего Виталия Сердюка уже заявлял о попытке подделки экспертизы со стороны Тандыра. По его словам, эти действия замедлили процесс анализа в течение двух месяцев.

В начале исследований оказалось, что биоматериалы не содержат алкоголя, но дальнейший анализ показал наличие алкоголя в его слюне.

В свою очередь адвокат Алексея Тандыра отрицал это, утверждая, что он ознакомился с результатами экспертизы на алкоголь и никаких доказательств опьянения нет - ни в крови, ни в моче.

Напомним, что в конце мая в Киеве водитель автомобиля Lexus под управлением судьи Алексей Тандыр на блокпоста совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины, в результате чего тот погиб.

Источник: Бабель.

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