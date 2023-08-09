Правоохранительные органы в Закарпатской области начали уголовное производство в отношении эксмера Рахова, Виктора Медвида, из-за его сомнительного пересечения государственной границы Украины. Подробности этого скандального дела сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Пресс-служба полиции утверждает, что Медвид, используя свое служебное положение, организовал выезд в Румынию под прикрытием официальной командировки, которая должна была длиться трое суток.
"Должностное лицо воспользовалось служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформило для себя командировку в соседнюю Румынию", - говорится в сообщении.
Однако к настоящему времени он не вернулся обратно на территорию Украины, а "потерялся" в Европе. Полиция сейчас рассматривает этот случай как незаконное пересечение государственной границы согласно статье 332 части 3 Уголовного кодекса Украины.
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Журналист Виталий Глагола ранее сообщал, что он получил копию распоряжения, по которому Медвидь 30 июня отправился в командировку в румынскую коммуну Бистра. Более того, он сам себя отпустил за границу, написав на свое имя пропуск, подписал его и отправил себя в командировку. Это событие вызвало удивление у украинцев.
"Распоряжение о командировке мэра Рахова Медведя подписал и отправил в командировку… мэр Рахова Медведь. Сюр какой-то", - написал Глагола.
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