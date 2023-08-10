Министерство социальной политики Украины уточнило, что такая денежная помощь выплачивается не всем украинцам.

Украинцы продолжают получать денежную помощь от разных организаций и государства. Стало известно, что украинцы имеют право на дополнительные выплаты в виде денежной помощи на детей. Размер ежемесячной денежной помощи составляет – 3 тысячи гривен. Об этом сообщили в Телеграмм-канале Минсоцполитики.

Министерство социальной политики Украины уточнило, что такая денежная помощь, в частности, назначается на детей, родившихся после 24 февраля 2022 - даты начала полномасштабного вторжения россии.

В случае, если денежная помощь не была предназначена для ребенка, рожденного после этой даты, но до вступления в силу соответствующего постановления, она автоматически начисляется со дня обращения за ней, начиная с 1 августа 2023 года.

В целом размер денежной помощи для семей с новорожденными детьми в Украине составляет 41 280 гривен. Эта помощь выплачивается по частям:

10320 гривен одноразово после рождения ребенка;

860 гривен ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

Также женщины, самостоятельно воспитывающие своих детей, могут получать денежную помощь от государства в зависимости от возраста ребенка:

до 6 лет – 2 272 гривны в месяц;

6-18 лет – 2 833 гривны в месяц;

18-23 года и во время учебы в учебных заведениях – 2 684 гривны.

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