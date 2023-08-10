За это преступление взимается наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Кировоградской области выявлен случай, когда депутат заставил предпринимателя перевести ему незаконно 92 тысячи долларов. При обыске у депутата изъято большое количество наличных денег в иностранной валюте, драгоценности и имущество потерпевшего. Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции .

В частности, в городе Кропивницкий задержан депутат горсовета, который применял насилие и запугивание, чтобы потребовать от предпринимателя большой денежной суммы за ложные и вымышленные долги.

По следственным данным, депутат придумал несуществующий "долг" предпринимателя, который он якобы должен ему. Поскольку пострадавший не смог выложить такую ​​сумму денег сразу, депутат также начислял на него проценты.

Для получения чужих средств депутат применял физическое насилие против предпринимателя и запугивал его, угрожая семье мужа. Последний вынужден был продать земельные участки и коммерческие помещения своей семьи, чтобы выполнить требования депутата.

Правоохранители задержали депутата в его офисе при получении следующей части денег. Во время обысков в его местах проживания и работы были изъяты наличные деньги, ценности и имущество, принадлежавшее потерпевшему.

Депутату и его сообщнику предъявлено подозрение по статье 189 часть 4 Уголовного кодекса Украины (Требование). За это преступление взимается наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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