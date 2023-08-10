В Кировоградской области выявлен случай, когда депутат заставил предпринимателя перевести ему незаконно 92 тысячи долларов. При обыске у депутата изъято большое количество наличных денег в иностранной валюте, драгоценности и имущество потерпевшего. Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции .
В частности, в городе Кропивницкий задержан депутат горсовета, который применял насилие и запугивание, чтобы потребовать от предпринимателя большой денежной суммы за ложные и вымышленные долги.
По следственным данным, депутат придумал несуществующий "долг" предпринимателя, который он якобы должен ему. Поскольку пострадавший не смог выложить такую сумму денег сразу, депутат также начислял на него проценты.
Для получения чужих средств депутат применял физическое насилие против предпринимателя и запугивал его, угрожая семье мужа. Последний вынужден был продать земельные участки и коммерческие помещения своей семьи, чтобы выполнить требования депутата.
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Правоохранители задержали депутата в его офисе при получении следующей части денег. Во время обысков в его местах проживания и работы были изъяты наличные деньги, ценности и имущество, принадлежавшее потерпевшему.
Депутату и его сообщнику предъявлено подозрение по статье 189 часть 4 Уголовного кодекса Украины (Требование). За это преступление взимается наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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