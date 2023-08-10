О важных изменениях уже с 11 августа сообщили в Патрульной полиции Украины.

Так, с 11 августа на автомобильных дорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений, пишет Politeka.net со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Также уточняется, что до полномасштабного вторжения работал 31 комплекс и сейчас возобновит свою работу. А еще 19 устройств контроля заработают впервые.

"Внимание! заработают 50 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД", - предупреждают в патрульной полиции.

Общее количество фиксационных приборов с 11 августа будет уже 215.

Согласно данным Патрульной полиции Украины, более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения.

Также правоохранители напомнили, что ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП составляет: за превышение скорости более чем на 20 км/ч 340 грн; более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

Ранее в полиции сообщили об усложнении движения транспорта на автодороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, неподалеку 16-го км.

Это произошло в связи с ДТП.

К счастью, обошлось без травмированных.

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