Так, с 11 августа на автомобильных дорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений, пишет Politeka.net со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Также уточняется, что до полномасштабного вторжения работал 31 комплекс и сейчас возобновит свою работу. А еще 19 устройств контроля заработают впервые.
"Внимание! заработают 50 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД", - предупреждают в патрульной полиции.
Общее количество фиксационных приборов с 11 августа будет уже 215.
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Согласно данным Патрульной полиции Украины, более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения.
Также правоохранители напомнили, что ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП составляет: за превышение скорости более чем на 20 км/ч 340 грн; более чем на 50 км/ч – 1700 грн.
Ранее в полиции сообщили об усложнении движения транспорта на автодороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, неподалеку 16-го км.
Это произошло в связи с ДТП.
К счастью, обошлось без травмированных.
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