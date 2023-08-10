О подробностях и последствиях нового ЧП на ЗАЭС, как пишет Politeka.net, сообщили в «Энергоатоме».

Так, согласно сообщению "Энергоатома", ночью ЗАЭС потеряла питание из основной высоковольтной линии 750 кВ.

«Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ», - говорится в сообщении «Энергоатома» об ухудшении ситуации на ЗАЭС.

После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания. То есть ЗАЭС оказалась на грани очередного блєкаута.

«В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии «горячая остановка», которую оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию Реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)», - подчеркивают в «Энергоатом».

"Энергоатом" также предупредил, что в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции". В этом случае необходимо срочно «расхладить» его при отсутствии охлаждающих насосов.

"Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока", - предупреждают в "Энергоатоме".

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Также сообщалось, что Путин может взорвать не ЗАЭС, а другую "атомку".

Кроме того, Politeka.net писала об изменении ситуации на ЗАЭС и указании, которое получили оккупанты.