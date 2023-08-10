Для удобства идентификацию пенсии можно пройти удаленно - также можно пройти консульскую идентификацию пенсии.

У украинцев заберут пенсии, если они до конца августа не пройдут проверку. Украинские пенсионеры, которые находятся за границей и не осуществили идентификацию до завершения августа, останутся без получения пенсионных выплат. Правда, других пенсионеров тоже проверят. Идентификацию можно пройти удаленно.

Для удобства идентификацию пенсии можно пройти удаленно с помощью сервиса "Дія. Підпис", доступного на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Пенсионерам нужно зайти в свой личный электронный кабинет и использовать сервис "Дія. Підпис" для идентификации.

Также можно пройти консульскую идентификацию пенсии. Пенсионеры имеют возможность посетить консульское учреждение в стране проживания, где должностное лицо удостоверит их адрес за границей. Лица, не прошедшие проверку пенсии, будут приостановлены от получения выплат.

Все получающие пенсии украинцы будут подвергнуты верификации, во время которой будет осуществляться проверка наличия существенных нестыковок. В ходе этой проверки пенсии органы должны получить информацию о транспортных средствах собственности, предоставленных документах, пересечении границы, доходах с налоговой, штрафах и прочее.

Если какие-либо несоответствия выявятся при верификации пенсии, информация будет передана в соответствующий орган, отвечающий за выплату пенсии.

В случае, если будет обнаружена незаконная выплата, получатель может быть вынужден вернуть эту сумму в бюджет. К этому дополнительно могут добавиться расходы по судебному сбору, что может составлять дополнительную финансовую нагрузку.

Источник: НаПенсии.

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