Клиентка "ПриватБанк" пришла в отделение банка забрать свифт перевод, заказала заблаговременно определенную сумму в долларах, выстояла в очереди и получила не то, что заказывала.

"ПриватБанк" является известным финансовым учреждением, предоставляющим обслуживание значительного количества украинцев. Несмотря на эту популярность некоторые клиенты сталкиваются с определенными трудностями при использовании его услуг. Один из отрицательных отзывов о "ПриватБанке" был опубликован на специализированном веб-сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" пришла в отделение банка забрать свифт перевод, заказала заблаговременно определенную сумму в долларах, выстояла в очереди и получила старые потертые купюры. Более того, некоторые были заклеены скотчем. Украинка попросила кассира "ПриватБанк" их заменить, но получила отказ.

И только после ее обращения к руководителю отделения, кассир принялась заменять неликвидные банкноты.

"В результате мне больше 20 мин. кассир отбирала купюры и каждый раз они ничем не отличались я постоянно возвращала какие-то купюры потому, что они были с дырками, с пятнами с какими-то надписями и печатями", - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

Клиентка "ПриватБанк" отметила, что люди в очереди начали злиться, а ее ребенок устал, потому женщина схватила последние предложенные купюры несмотря на то, что они тоже были не идеальны.

"Такие махинации проводит банк, почему же вы эти купюры держите в обороте? Почему их не отправить на инкассацию? Почему подсовываете такое бедным людям? Предлагаете эти деньги потом положить на счет и заплатить еще раз комиссию и потратить кучу времени простояв в очереди", - дополнила возмущенно клиентка "ПриватБанк".

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.