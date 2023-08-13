В Харьковской области полицейские изъяли детей из семьи.

Сотрудники ювенальной превенции Изюмского РУП со специалистами службы по делам детей, центра социальных служб и врачом-педиатром выявили нарушения прав детей.



Как сообщили в полиции Харьковщины, в доме правоохранители обнаружили непригодные условия для проживания детей.

Также в доме повсюду грязь, разбросанные вещи и неприятный запах.

Кроме того, во время рейда правоохранители задокументировали факт совершения домашнего насилия бабушкой в ​​отношении мальчика.

Трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку изъяли из семьи и направили в больницу для медицинского обследования.

Полицейские составили админпротоколы по ст. 173-2 КУоАП, ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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