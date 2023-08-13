Сотрудники ювенальной превенции Изюмского РУП со специалистами службы по делам детей, центра социальных служб и врачом-педиатром выявили нарушения прав детей.
Как сообщили в полиции Харьковщины, в доме правоохранители обнаружили непригодные условия для проживания детей.
Также в доме повсюду грязь, разбросанные вещи и неприятный запах.
Кроме того, во время рейда правоохранители задокументировали факт совершения домашнего насилия бабушкой в отношении мальчика.
Трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку изъяли из семьи и направили в больницу для медицинского обследования.
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Полицейские составили админпротоколы по ст. 173-2 КУоАП, ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Напомним, у самой старой матери Украины отобрали ребенка.
Городской совет Чернигова принял решение немедленно отобрать ребенка у Валентины Подвербной. Женщине сейчас 78 лет.
Такое решение связано с угрозой жизни девочки, о чем на заседании исполкома горсовета заявил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако.
На днях 12-летняя Анна-Мария Пидвербная опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказывала, какие издевательства ей приходится терпеть.
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