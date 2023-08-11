В Киевской области была обнаружена и раскрыта преступная деятельность, связанная с незаконным распространением поддельных лекарственных средств для онкологического лечения, переправленных из Российской Федерации и стран Ближнего Востока в Украину.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Среди фигурантов было два фармацевта из Киевской области и Харькова, а также директор аптеки из Киевщины. Они устроили канал незаконного ввоза в Украину фальшивых медицинских препаратов для онкологического лечения. Они не только не помогли, но делали хуже. Эти средства продавались по Интернет-сайтам и доставлялись по всей стране через почтовые службы и аптеки в Киевской области.

В ходе расследования было установлено, что фальсифицированные лекарственные средства производились на территории российской федерации и некоторых стран Ближнего Востока, откуда их переправляли в Украину, используя специально замаскированные полости в собственных автомобилях. Эта незаконная деятельность приносила фигурантам более миллиона гривен прибыли еженедельно.

Во время обысков по местам проживания и работы фигурантов в Киевской области и Харькове правоохранители изъяли более 60 различных видов поддельных лекарственных средств, записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, автомобиль и деньги, полученные из преступной деятельности.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацию имущества.

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