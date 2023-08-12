Преступление было совершено при выполнении ремонта укрытий двух лицеев в Звягельском районе Житомирщины.
Как сообщает Житомирская областная прокуратура, в 2022 году предприниматель согласился отремонтировать противорадиационные укрытия учебных заведений за бюджетные средства на сумму более 5 млн. грн.
Заключение договоров с сельским советом и выполнение ремонтных работ подрядчик поручил уполномоченному лицу, представлявшему его интересы по нотариально заверенному поручению.
Представительница распоряжаясь суммой бюджетных средств, мошенническим способом завладела частью денег.
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Женщина внесла в документы недостоверные сведения и увеличила число работников и соответственно размер зарплат.
Таким образом, помощница бизнесмена завладела более 140 тысяч гривен.
"Помощинице" подрядчика сообщено о подозрении в мошенничестве, что причинило значительный ущерб, и в составлении и выдаче заведомо подложных официальных документов (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 УК Украины).
К слову, в Соломенском районе Киева руководителю коммунального предприятия и подрядчику доложено о подозрении.
Руководитель киевского КП подозревается в хищении 4,7 миллиона долларов на ремонте дорог.
В Киевской городской прокуратуре правоохранители разоблачили руководителя столичного коммунального предприятия и подрядчика в хищении 4,7 млн гривен на ремонте дорог в Соломенском районе Киева.
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