Преступление было совершено при выполнении ремонта укрытий двух лицеев в Звягельском районе Житомирщины.

Как сообщает Житомирская областная прокуратура, в 2022 году предприниматель согласился отремонтировать противорадиационные укрытия учебных заведений за бюджетные средства на сумму более 5 млн. грн.

Заключение договоров с сельским советом и выполнение ремонтных работ подрядчик поручил уполномоченному лицу, представлявшему его интересы по нотариально заверенному поручению.

Представительница распоряжаясь суммой бюджетных средств, мошенническим способом завладела частью денег.

взяточничество, прокуратура, Национальная гвардия

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Женщина внесла в документы недостоверные сведения и увеличила число работников и соответственно размер зарплат.

Таким образом, помощница бизнесмена завладела более 140 тысяч гривен.

деньги, афера

"Помощинице" подрядчика сообщено о подозрении в мошенничестве, что причинило значительный ущерб, и в составлении и выдаче заведомо подложных официальных документов (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 УК Украины).

К слову, в Соломенском районе Киева руководителю коммунального предприятия и подрядчику доложено о подозрении.

Руководитель киевского КП подозревается в хищении 4,7 миллиона долларов на ремонте дорог.

В Киевской городской прокуратуре правоохранители разоблачили руководителя столичного коммунального предприятия и подрядчика в хищении 4,7 млн ​​гривен на ремонте дорог в Соломенском районе Киева.

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