Популярная украинская актриса и участница коллектива "Дизель шоу" Виктория Булитко в прямом эфире в своем Instagram рассказала поклонникам, что подхватила болезнь Лайма. Как оказалось, эту тяжелую инфекцию артистка подцепила после укуса клеща во время отдыха в Карпатах.

Стоит отметить, что около месяца назад на своей странице Виктория Булитко опубликовала забавное видео, как ей удаляли этого самого клеща, который прицепился ей на ягодицу. По словам артистки, после того инцидента коллеги просили ее сделать анализы, однако, она весьма легкомысленно отнеслась к этому инциденту.

"Я достаточно легкомысленно отнеслась к моему укусу. Если кто-то видел, у меня был месяц назад укус клеща. Я даже об этом видео сняла. Ну может я немножечко переживала поначалу, а потом просто забыла", - призналась Виктория Булитко.

Спустя несколько недель, поддавшись на уговоры коллег из "Дизель шоу", Виктория Булитко все же сдала анализы, но ничего страшного они не показали. Спустя еще несколько дней актриса заметила сыпь на руках и ногах, и уже серьезно забеспокоилась.

Когда Виктория Булитко обратилась к врачу и ее направили на расширенный анализ на боррелиоз. У нее подтвердилась болезнь Лайма, которая возникает от инфекции после укусов клещей.

По словам актрисы, теперь, когда ей уже точно поставили диагноз, придется лечиться. Как отметила Виктория Булитко, курс лечения предусматривает 28 дней приема антибиотиков. Звезда обратилась к поклонникам с просьбой всегда проверяться после укусов клещей и следить за своим здоровьем.

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