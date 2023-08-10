Цены на один популярный продукт сейчас ниже, чем в прошлом году. Так, из-за сезонности большинство продуктов, в частности морковь, дешевеют в течение лета. В этот список также попала и пожилая ягода, цены на которую падают постепенно. Стало известно, что стало причиной снижения цены и будет ли удешевление в дальнейшем.
В настоящее время цены на местные арбузы из сельскохозяйственных хозяйств уже снизились до 10-17 гривен за килограмм ($0,02-0,03 за кг). Эти цены у фермеров в среднем на 24% ниже, чем в конце предыдущей рабочей недели.
Снижение цены объясняется несколькими факторами, по словам аналитиков. Во-первых, на рынке заметно возросло количество предложений. Спрос также повлияла на засуху в некоторых регионах Украины, что повлияло на качество продукта. Даже в условиях сокращения производства в Украине, производители продают арбузы по более низким ценам.
Главные регионы выращивания этих плодов, в частности, Херсонская область, находятся под временной оккупацией. Кроме того, в этом сезоне, из-за взрыва Каховской ГЭС, определенное количество арбузов было смыто, особенно в Николаевской области.
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Следует отметить, что цены на арбузы в Украине уже в среднем на 24% ниже, чем в первой декаде августа 2022 года. Сами производители не исключают дальнейшего падения цен в этом сегменте, поскольку растет количество предложений как по местному производству, так и импортным арбузам, при этом спрос считается небольшим.
Источник: EastFruit.
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