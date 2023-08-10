9 августа музыкальный мир понес потерю из-за ракетного удара по городу Запорожье, где погибли талантливые музыканты – Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Девушки были активными участницами музыкальной группы "Similar girls" и входили в состав "cover band "Gems". Трагично, что их жизнь унесла российская ракета.
Об этом сообщили в Матвеевском сельском центре культуры и досуга.
Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь.
"Сегодня мы потеряли наших талантливых девушек - Светлану Семейкину и Кристину Спицину - из-за ракетного удара российских террористов по Запорожью. Вчера они пели, а сегодня их уже нет. Российская ракета бесспорно забрала их голоса, их жизнь и оставила в нас пустоту", – отметили в сообщении Матвеевского сельского центра культуры и досуга.
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Там рассказали, что сначала девушки пели отдельно, а затем начали играть совместно, образовали дуэт "Similar girls" и стали участниками "cover band "Gems".
Сообщается, что Светлане Семейкиной и Кристине Спицини было всего 19 и 21 год соответственно. Согласно информации из социальных сетей, обе были дочерьми военнослужащих, защищавших передовую в Украине.
За час перед атакой девушки выступали на улицах Запорожья. Их последнее выступление зафиксировал на видео один из волонтеров.
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