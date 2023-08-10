Министерство молодежи и спорта Украины в этом году выделяет 20 миллионов на подготовку сметной документации.

Об этом 9 августа сообщил начальник департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской ОВ Андрей Шемец.

В общей сложности на строительство нового стадиона в Чернигове из государственного бюджета во время войны планируют выделить 620 миллионов гривен.

Как рассказал Андрей Шемец, эксперты осмотрели стадион и пришли к выводам, что одну трибуну можно оставить. Все остальное, что можно демонтировать и сделать мультифункциональный, современный стадион под трибунными помещениями, с отдельными залами и т.д.

Украинский политолог и эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал в своем телеграмм-канале новость о возобновлении разрушенного стадиона в Чернигове.

"В конкурсе лучший военный стадион безоговорочно побеждает Чернигов. В городе, который рас**рячили ра**сты и который находится под постоянной угрозой вторжения, решили освоить 620 млн гривен из которых 20 лямов на подготовку проекта прямо сейчас", - пишет Романенко .

Также политолог напомнил, что в ночь на 10 августа россияне атаковали нефтебазу в Дубно дронами. Романенко задается вопросом, почему вместо стадионов в разгар войны нельзя обеспечить стратегические объекты защитой.

"Почему нефтебаза, порты и прочие стратегические объекты не окружена кольцами пулеметных точек (стационарных и мобильных), которые элементарно поставить, чтобы сбивать объекты на скорости 150 км в час? Эти задачи решали еще во времена второй мировой войны. Но мы клянчим оружие со всего мира, когда десятки миллиардов гривен, подозреваю что сотни миллиардов, тратим на стадионы и прочую коррупционную чушь", - возмущается Юрий Романенко.

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