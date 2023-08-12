В Харькове начался судебный процесс над 62-летним Андреем Нечепоренко, известным как шестикратный спортсмен-рекордсмен, марафонец и велосипедист. Он требует "индивидуального подхода" и смягчения после совершенного им преступления.

Известный украинец обвиняется в наведении ракетных ударов по центру Харькова. По данным следствия он использовал велосипед для перемещения по Харькову, фотографировал важные объекты для российской разведки и координировал дальнейшие ракетные атаки.

На подготовительном заседании суда, состоявшемся 9 августа, продлили арест обвиняемому на 60 суток. 5 февраля Андрей Нечепоренко навел ракетный удар на здания по улице Мироносицкой и по территории Университета имени Бекетова .

По данным следователей, деятельность Нечепоренко не ограничивалась двумя обстрелами центра Харькова. В течение нескольких месяцев он документировал расположение блокпостов, военных объектов, критическую инфраструктуру и передавал эту информацию российской разведке для последующих атак.

Во время подготовительного заседания обвиняемый отрицал свою причастность к ракетным атакам в Харькове. Он также не признавал свою вину во время досудебного расследования. В суде Андрей Нечепоренко заявил, что хочет индивидуальный подход к определению наказания, поскольку считает пожизненный срок слишком суровым наказанием.

Источник: KHARKIV Today.

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