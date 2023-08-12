Служба безопасности задержала еще одну коллаборантку на освобожденной территории Харьковской области.
Как сообщает СБУ, злоумышленницей оказалась фермерка из Купянского района, она занималась выращиванием и продажей оптовых партий зерновых и масличных культур.
Во время оккупации начала сотрудничество с оккупантами и добровольно зарегистрировала собственный бизнес в оккупационной администрации России.
В июле-августе прошлого года на ее хозяйстве собрали более 2 тыс. тонн урожая почти на 13 млн грн.
Колаборантка вывезла партию зерновых в Белгородскую область и продала агрохолдингам России.
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Часть полученной «прибыли» коллаборантка перечислила в бюджет России как «налоги».
Злоумышленница пыталась «залечь на дно» после увольнения регаона СБУ, однако сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали злоумышленницу.
У задержанной изъяты документы, подтверждающие сотрудничество фермерки с оккупантами.
Фигурантке доложено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Злоумышленницы избрана мера пресечения – содержание под стражей, в настоящее время продолжается расследование.
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