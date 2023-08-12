Фермер вывезла в РФ украинское зерно на 13 млн грн.

Служба безопасности задержала еще одну коллаборантку на освобожденной территории Харьковской области.

Как сообщает СБУ, злоумышленницей оказалась фермерка из Купянского района, она занималась выращиванием и продажей оптовых партий зерновых и масличных культур.

Во время оккупации начала сотрудничество с оккупантами и добровольно зарегистрировала собственный бизнес в оккупационной администрации России.

В июле-августе прошлого года на ее хозяйстве собрали более 2 тыс. тонн урожая почти на 13 млн грн.

Колаборантка вывезла партию зерновых в Белгородскую область и продала агрохолдингам России.

Часть полученной «прибыли» коллаборантка перечислила в бюджет России как «налоги».

Злоумышленница пыталась «залечь на дно» после увольнения регаона СБУ, однако сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали злоумышленницу.

У задержанной изъяты документы, подтверждающие сотрудничество фермерки с оккупантами.

Фигурантке доложено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленницы избрана мера пресечения – содержание под стражей, в настоящее время продолжается расследование.

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