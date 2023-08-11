Так, солдат ВСУ якобы был в грязной форме.

Журналистка сообщила, что военный был после боевого задания и не успевал на поезд к родным.

Об этом Леся Ганжа рассказала у себя на странице Facebook.

"Моему другу пригрозили наказанием за то, что он был в грязной форме — опаздывал на поезд из боевых. Ему сказали, что он позорит ВСУ. Он — тот , что из окопов, позорит дежурящих на вокзале. И у меня есть вопрос: зачем это делается? Это диверсия, направленная на раскол в армии? Это ли кто-то считает, что тех, кто добровольно воюет с первых дней войны и удерживает себя в армии на свои стрекозы, можно загнать в стойло?", - пишет журналистка.

Кроме того Леся добавила, что часто военную форму выдают не по размеру и "приоритетом является не солдат, которого нужно одеть, а комплект, который нужно сохранить".

Форма же сделана из ткани грубой и некачественной.

"Часто грубая, в такую жару натирает до крови. Хуже той издаваемой формы самопалы, которые покупают и привозят сюда некоторые доверчивые волонтеры", - сообщает Ганжа.

"Це все так боляче. Невже ми так ніколи не зможемо зрозуміти такі прості речі, що ми в одному човні, що в нас одні й ті ж вороги, і що нам треба обіймати і підтримувати один одного, а не бити одне одному морду. Часи ж зовсім інші. Питання ж життя і смерті!",

"це синдром вахтера. є такі люди. їм комфортно бути начальником навіть коло воно ніхто", - пишуть українці у коментарях.

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