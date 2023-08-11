Для получения денежной помощи необходимо до 1 сентября подать соответствующее заявление и документы.

В Украине появилась новая денежная помощь. Размер денежной помощи будет определяться в зависимости от нескольких факторов, но максимальная сумма выплаты ограничена 99540 гривнами. О новой денежной помощи сообщили в Минагрополитики.

В частности, украинцы, пострадавшие от взрыва на Каховской ГЭС, провоцированного российской агрессией, будут получать государственную денежную помощь на покрытие убытков, связанных с потерей урожая.

Денежная выплата будет одноразовой. Для получения помощи нужно подтвердить право собственности на земельный участок.

Эта денежная помощь будет доступна жителям Николаевской и Херсонской областей. Размер компенсации будет составлять 3 318 гривен за каждую сотку земельного участка, на котором потерян урожай.

Максимальная площадь земли, за которую можно получить денежную помощь, составит 20 соток Николаевской области и 30 соток Херсонской области.

Таким образом, максимальные суммы денежной помощи составят 66360 гривен и 99540 гривен соответственно.

Эта денежная помощь будет предоставляться физическим лицам, имеющим в собственности земельный участок для индивидуального садоводства, для ведения личного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений.

Для получения денежной помощи необходимо до 1 сентября подать соответствующее заявление. Также следует подтвердить свое право собственности на земельный участок, и для этого можно использовать выписку из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество, государственный акт на право частной собственности на землю или государственный акт на право собственности на земельный участок.

Последние новости Украины:

Напомним, денежную помощь начнут забирать, кого из украинцев лишат социальных выплат и почему.

Как писала Politeka, денежная помощь для маленьких украинцев, кто из детей может получить по 3000 гривен.

Также Politeka сообщала, для получения денежной помощи необходимо сделать несколько важных шагов.