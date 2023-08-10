Глава Запорожской области Юрий Малашко рассказал об обстреле Запорожья. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Вновь целью российской террористической атаки избран объект гражданской инфраструктуры. Снова никаких военных целей. Очень людная в это время территория", - сообщил глава области.

Секретарь горсовета Запорожья при этом сообщил, что уже есть информация о двух пострадавших людей.

На месте событий уже работают все необходимые экстренные службы. Также появилось видео, где можно увидеть одного раненого человека в Запорожье. Предварительно, у него осколочное ранение в голову.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень

"Внимание!": в полиции предупредили украинцев об изменениях уже с завтрашнего дня

Перебрасывают последние резервы: оккупанты уже смирились с прорывом первой линии фронта, что известно

ВСУ обхитрили россиян и рванули вперед там, где никто не ожидал: "У оккупантов истерика"

Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Показать еще