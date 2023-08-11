Разоблачено и сообщено о подозрении директору частной фирмы в завладении средствами.

Так, разоблачен директор общества, который поставлял некачественную одежду для защитников более чем на 35 млн грн.

Как сообщает Офис Генпрокурора, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Вооруженных Сил Украины.

В договоре говорилось о поставке ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, кроме того летних полевых костюмов.

Общая сумма сделок составила 35 млн. грн.

Таким образом, стало известно, что воспользовавшись потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания директора общества получила сначала предоплату на сумму более 5 млн грн, а остальные оговоренные договорами средства.

Однако поставленные товары оказались ненадлежащего качества.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Также известно, что устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к совершению преступления, в том числе среди военных чиновников.

Следствие продолжается.

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