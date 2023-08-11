Так, разоблачен директор общества, который поставлял некачественную одежду для защитников более чем на 35 млн грн.

Как сообщает Офис Генпрокурора, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Вооруженных Сил Украины.

В договоре говорилось о поставке ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, кроме того летних полевых костюмов.

Общая сумма сделок составила 35 млн. грн.

некачественная форменная одежда для ВСУ на 35 млн грн

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень

Если будет сопротивляться мирному плану: в РФ могут готовить "тихий" заговор против Путина

Залужный выбрал новую тактику, подробности: "Ему украинские матери и жены отдельно спасибо за это скажут"

Ситуация в районе Бахмута неожиданно изменилась: что задумали оккупанты и чего ждать украинцам

Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Показать еще

Таким образом, стало известно, что воспользовавшись потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания директора общества получила сначала предоплату на сумму более 5 млн грн, а остальные оговоренные договорами средства.

Однако поставленные товары оказались ненадлежащего качества.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

некачественная форменная одежда для ВСУ на 35 млн грн

Также известно, что устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к совершению преступления, в том числе среди военных чиновников.

Следствие продолжается.

Последние новости Украины:

Стадион в Чернигове отремонтируют за 620 млн, разгорается скандал: на что потратят деньги.

Как сообщала Politeka, ремонт дорог за 18 млн приходится перерабатывать: задержан виновник, который ему грозит.

Также Politeka писала, "золотая" брусчатка в центре Киева возмутила украинцев: "Кому это нужно в такое время".