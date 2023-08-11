Так, разоблачен директор общества, который поставлял некачественную одежду для защитников более чем на 35 млн грн.
Как сообщает Офис Генпрокурора, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Вооруженных Сил Украины.
В договоре говорилось о поставке ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, кроме того летних полевых костюмов.
Общая сумма сделок составила 35 млн. грн.
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Таким образом, стало известно, что воспользовавшись потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания директора общества получила сначала предоплату на сумму более 5 млн грн, а остальные оговоренные договорами средства.
Однако поставленные товары оказались ненадлежащего качества.
Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн.
В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Также известно, что устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к совершению преступления, в том числе среди военных чиновников.
Следствие продолжается.
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