Мобилизация в Украине продолжается, адвокат рассказал, что получить основания для получения отсрочки по причине родственников с инвалидностью стало сложнее.

Мобилизация в Украине будет продолжаться и дальше, по меньшей мере, до 18 ноября.

Поэтому адвокат Роман Симутин решил рассказать об одном из законных оснований для отсрочки от мобилизации в Украине.

По словам адвоката, получить основания для получения отсрочки из-за родственников с инвалидностью сегодня, во время действия мобилизации в Украине – в разы сложнее.

Все из-за обязанности доказать отсутствие других трудоспособных лиц, обязанных содержать лиц с инвалидностью на ТЦК.

Так, если раньше в период мобилизации в Украине один из родителей имел 1 или 2 группу инвалидности, то независимо от количества сыновей и дочерей, ни один из них не подпадал под призыв.

В последней редакции, по словам Симутина, фактически могут мобилизовать всех.

"У кого-то из родителей есть инвалидность, но другой из семьи – муж или жена – трудоспособны. Согласно Семейному кодексу один из супругов должен содержать другого. То есть обязанность содержать возлагается на другого из супругов, который трудоспособен, поэтому все дети могут быть мобилизованными. Даже если родители разведены, не мобилизуют только одного из сыновей, а если есть трудоспособная дочь – то сына мобилизуют", - сообщил адвокат.

Адвокат добавил, что пока каждый случай нужно рассматривать отдельно и универсального подхода сейчас, в разгар мобилизации в Украине, нет. Следует быть осведомленным и быть готовым отстаивать свою правоту даже в суде.

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